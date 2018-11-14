Пенсионерка в Карелии не справилась с управлением и получила травмы в результате ДТП

ДТП произошло на трассе "Кола-Гирвас" в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник 13 ноября в 13:15 59-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигалась в сторону Кончезеро. Женщина не справилась с управлением и съехала в кювет, где транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП водитель получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.