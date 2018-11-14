10:40, 14 Ноября 2018
Пенсионерка в Карелии не справилась с управлением и получила травмы в результате ДТП
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ДТП произошло на трассе "Кола-Гирвас" в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший вторник 13 ноября в 13:15 59-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигалась в сторону Кончезеро. Женщина не справилась с управлением и съехала в кювет, где транспортное средство опрокинулось.
В результате ДТП водитель получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
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