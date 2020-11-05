Пенсионерка в Карелии обокрала школьника

В Костомукше 74-летняя женщина украла в магазине из камеры хранения школьный рюкзак, сообщил в МВД Карелии.

Неделю назад в дежурную часть ОМВД России по Костомукше поступило заявление от 42-летней горожанки. Она сообщила, что у ее ребенка похитили рюкзак. Помимо школьных принадлежностей, в нем находился мобильный телефон.

Как выяснилось, после занятий младшеклассник зашел в один из сетевых магазинов и оставил свои вещи в ячейке камеры хранения. При этом он не справился с замком и не закрыл дверцу.

В раскрытии преступления полицейским помогла запись камеры видеонаблюдения. Так они выяснили, что к хищению причастна 74-летняя местная жительница, у которой ранее проблем с законом не возникало. В тот день она также пришла в магазин за покупками, но быстро поменяла планы. Забрала случайную находку и покинула заведение.

В настоящее время все похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.