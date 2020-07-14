Пенсионерка в Карелии избила односельчанку палкой, когда закончились аргументы в споре

Жительница Сегежского района попала в больницу с проломленной головой и поврежденными суставами после встречи с односельчанкой, сообщили в МВД Карелии.

В Сегежском районе расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

В отел полиции по Сегежскому району поступила информация из районной больницы. Туда с травмой головы, а также серьезным повреждением суставов была доставлена 58-летняя жительница одного из поселков. Полицейским она рассказала, что неудачно упала. В дальнейшем данная версия не подтвердилась – экспертиза показала, что травмы носят другой характер.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастна 59-летняя односельчанка потерпевшей. В один из дней женщины встретились на улице, и между ними произошел словесный конфликт. В итоге подозреваемая схватила палку и нанесла оппонентке несколько ударов. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.