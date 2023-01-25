Пенсионерка в Карелии, спасая сына, лишилась денег

Мошенники нажились на жителях республики, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась горожанка, 88-летняя мать которой стала жертвой мошенников.

Как выяснилось, пенсионерке позвонили неизвестные и рассказали, что с ее сыном случилась беда. Он лежит в больнице, а за лечение надо немедленно заплатить 150 тысяч рублей. Женщина быстро собрала нужную сумму, деньги забрал курьер. С сыном, разумеется, все было в порядке.

Другая жительница Карелии обратилась в полицию после потери более 162 тысяч рублей. Женщина искала в интернете работу, с ней связались и предложили удаленно проверять тексты. Для расчетов надо было оформить карту — собеседница прислала ссылку и убедила жительницу Карелии ввести там реквизиты карты. После этого произошло списание.

По обоим преступлениям возбуждены и расследуются уголовные дела.