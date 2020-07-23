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Пенсионерка в Карелии в погоне за соцвыплатой лишилась сбережений

Новости. Криминал
14:40, 24 Июля 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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Мошенники списали деньги с карты жительницы Кондопожского района, которой пообещали социальную выплату, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась 64-летняя жительница одного из поселков Кондопожского района и сообщила, что у нее обманным путем похитили почти 7 тысяч рублей.

Как выяснилось, пенсионерке через социальную сеть поступило сообщение от знакомой. Та рассказала, что недавно получила от государства социальную выплату в размере 5 тысяч рублей и предложила собеседнице поучаствовать в той же акции. Для этого требовалось назвать реквизиты банковской карты и код на обороте карты. Как только женщина предоставила необходимую информацию, с ее счета было списано 6 868 рублей. Она перезвонила приятельнице и узнала, что та никакой материальной помощи не получала, а ее страницу взломали.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее пенсионерка в Карелии, искавшая заработок в интернете, вложила инвестиции не туда.

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