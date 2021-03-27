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Пенсионерка в Петрозаводске пришла к соседке за солью и совершила преступление

Новости. Криминал
11:33, 28 Марта 2021
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В Петрозаводске 60-летняя женщина обокрала спящую соседку по общежитию, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Петрозаводску поступило заявление от жительницы одного из общежитий. Она обнаружила, что из ее комнаты пропали 4 тысячи рублей.

Как выяснилось, в дневное время девушка спала после смены, кошелек держала возле себя – под подушкой. Когда проснулась, обнаружила, что деньги исчезли, а дверь в комнату открыта. Позже стало известно, что ее ребенок, уходя на прогулку, забыл ее закрыть.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастна 60-летняя гражданка, проживающая по соседству с заявительницей. Она дала признательные показания.

Подозреваемая призналась, что шла к соседке за солью, но застала ее спящей. Женщина увидела кошелек, вытащила денежные средства и вернулась к себе. В дальнейшем потратила всю сумму на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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