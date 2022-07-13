Пенсионерка в Петрозаводске «спасла» для аферистов почти полмиллиона рублей

Очередная жительница столицы Карелии стала жертвой мошенников, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводску обратилась 62-летняя горожанка, заявившая о мошенничестве.

Как выяснилось, женщине поступил звонок с номера «1000». Неизвестный представился работником банка и рассказал пенсионерке, что на ее имя взят кредит. Звонивший убедил горожанку действовать по его инструкциям — самой взять кредит, а затем через банкомат перевести 417 тысяч рублей на неизвестные счета.

Полиция еще раз напомнила, что сотрудники банков не звонят клиентам с номера «1000» и не требуют оформить кредит для «спасения» денег.