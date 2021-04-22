Пенсионерка выпала из окна в Петрозаводске и получила тяжелые травмы

Пожилая жительница карельской столицы была госпитализирована в больницу после падения из окна.

Инцидент произошел в четверг, 22 апреля, в Петрозаводске. Информацию об этом подтвердили «Столице на Онего» в МВД.

В полицию в 17-25 поступило сообщение из больницы скорой помощи, куда была доставлена женщина 34 года рождения, выпавшая из окна квартиры, где проживала. ЧП произошло в Первомайском районе города.

В полиции не уточнили этаж, с высоты которого приозошло падение. По информации «Столицы на Онего», пенсионерка выпала со второго этажа и получила серьезные травмы.

Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют обстоятельства падения рабочего на главной площади Петрозаводска.