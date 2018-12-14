Пенсионерку сбили на Лесном проспекте в Петрозаводске

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Легковой автомобиль сбил пенсионерку в столице Карелии.
По данным ЕДДС, 13 декабря в 08.40 на Лесном проспекте у дома 47А водитель Opel Vectra наехал на женщину 59 лет, которая переходила проезжую часть и не убедилась в отсутствии приближающегося транспорта.
Она доставлена в БСМП.
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