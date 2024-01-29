Пенсионерку сбили на переходе в городе бумажников Карелии

В ГИБДД рассказали подробности аварии в Сегеже.

Водитель отечественной машины не уступил дорогу 70-летней пенсионерке на пешеходном переходе в Сегеже. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла 30 января в 13.00 на улице Маяковская. По предварительной информации, 49-летний водитель Лада Веста сбил пенсионерку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.

Женщину после аварии доставили в больницу с травмами. По факту ДТП проводится проверка.