Пенсионерку сбили на переходе в городе бумажников Карелии

В ГИБДД рассказали подробности аварии в Сегеже.
Водитель отечественной машины не уступил дорогу 70-летней пенсионерке на пешеходном переходе в Сегеже. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Авария произошла 30 января в 13.00 на улице Маяковская. По предварительной информации, 49-летний водитель Лада Веста сбил пенсионерку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.
Женщину после аварии доставили в больницу с травмами. По факту ДТП проводится проверка.
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