Пенсионеров в Петрозаводске научат бесплатно пользоваться смартфонами

В Кооперативном техникуме открывается сразу три группы по обучению пенсионеров компьютерной грамотности, сообщили в карельском отделении Пенсионного фонда.

Бесплатные занятия начнутся на базе техникума (Петрозаводск, пр. Первомайский, 1-а) с 10 февраля. Впервые одна из групп будет учиться пользоваться смартфонами. Группа открыта по просьбам пенсионеров. В прошлом году был впервые проведен один курс обучения на планшетах.

Продолжительность курса обучения работе на компьютере - 2 недели, на планшете или смартфоне – 1 неделя.

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