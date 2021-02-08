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Пенсионеров в Петрозаводске научат бесплатно пользоваться смартфонами

Новости. Общество
18:20, 09 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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В Кооперативном техникуме открывается сразу три группы по обучению пенсионеров компьютерной грамотности, сообщили в карельском отделении Пенсионного фонда.

Бесплатные занятия начнутся на базе техникума (Петрозаводск, пр. Первомайский, 1-а) с 10 февраля. Впервые одна из групп будет учиться пользоваться смартфонами. Группа открыта по просьбам пенсионеров. В прошлом году был впервые проведен один курс обучения на планшетах.

Продолжительность курса обучения работе на компьютере -  2 недели, на планшете или смартфоне – 1 неделя. 

Ранее Пенсионный фонд в Карелии назвал сумму ежемесячной выплаты льготниками после повышения.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-02-09 18:25:49
Может бесплатно научат ? Ох уж эти мастера заголовков :)
Гость
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