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Пенсионеров в Петрозаводске призвали записываться на бесплатные курсы компьютерной грамотности

Новости. Общество
17:40, 20 Марта 2023
фото: © astrobl.ru

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В конце марта в Петрозаводске начнется обучение очередной группы пенсионеров на курсах компьютерной грамотности.

В понедельник, 27 марта, в Петрозаводске начнут обучать на курсах компьютерной грамотности очередную группу пенсионеров, сообщили в региональном отделении Социального фонда РФ. 

Курсы организует карельское отделение Союза пенсионеров России «Северные колокола» при поддержке Социального фонда. В первых группах занятия прошли уже в январе, а с мая на курсах начнутся каникулы.

Поэтому, говорится в сообщении, тем пенсионерам, которые хотят пройти обучение нынешней весной, необходимо поторопиться с подачей заявления. Продолжительность курса обучения - две недели. В составе каждой группы – не более 10 человек. Занятия проводятся на базе двух образовательных учреждений: в кооперативном техникуме (Первомайский проспекрт, 1-А) и в карельском институте развития образования (улица «Правды», 31) с 27 марта.

Для записи на обучение в кооперативном техникуме необходимо заполнить заявление в любой клиентской службе отделения Социального фонда, в том числе в районах.

Для записи на обучение в карельском институте развития образования необходимо позвонить по телефону +7 981-400-18-60.

В дальнейшем с пенсионерами свяжется специалист и проинформирует о дате и времени начала обучения, месте проведения занятий. Они будут проводиться для начинающих пользователей, отдельные группы будут осваивать работу на компьютере и гаджетах.

Как пояснила помощник управляющего карельского отделения Соцфонда, председатель КРО СПР «Северные колокола» Наталья Вартанова, занятия бесплатные, но пенсионер может пройти только один курс в год.

Для жителей районов Карелии на время учебы в Петрозаводске на льготных условиях предоставляется общежитие Карелреспотребсоюза.

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