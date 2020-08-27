Пенсионеру-экстремисту из Карелии ограничили доступ в Интернет

Житель Сортавальского района осужден условно за экстремистские призывы в сети интернет.

В Карелии был вынесен приговор 69-летнему жителю Сортавальского района, который разместил в соцсети "ВКонтакте" материалы, содержащие призывы экстремистского характера в адрес представителей одной из национальностей, сообщили в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия".

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно, а также ограничили доступ в Интернет в течение одного года.

Пенсионера внесли в федеральный перечень экстремистов и террористов.

Ранее жительница Карелии получила срок за публичные призывы к экстремизму.