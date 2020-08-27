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Пенсионеру-экстремисту из Карелии ограничили доступ в Интернет

Новости. Общество
09:10, 28 Августа 2020
фото: © AP Photo/Damian Dovarganes
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Житель Сортавальского района осужден условно за экстремистские призывы в сети интернет.

В Карелии был вынесен приговор 69-летнему жителю Сортавальского района, который разместил в соцсети "ВКонтакте" материалы, содержащие призывы экстремистского характера в адрес представителей одной из национальностей, сообщили в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия".

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно, а также ограничили доступ в Интернет в течение одного года. 

Пенсионера внесли в федеральный перечень экстремистов и террористов.

Ранее жительница Карелии получила срок за публичные призывы к экстремизму.

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Комментарии

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Изя
2020-08-28 09:40:40
А зря , а завтра он на улицу выйдет или на мосту стоять будет , как некоторые советуют . :)
новый
2020-08-28 09:18:04
Протестанутая шелупонь, почему плакатиками на мосту не трясете в защиту ?
Гость
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