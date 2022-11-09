Пенсионеры из Карелии попытались разбогатеть на бирже и лишились полутора миллионов рублей

В республике возбуждено еще одно дело о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Заявление о хищении денег написал 69-летний житель Заонежья в Карелии. Мужчина пострадал от телефонных аферистов.

Пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся финансовым консультантом, и предложил легкий заработок. Для этого надо было установить на телефон несколько программ, а затем перевести средства на неизвестные счета — якобы для получения дохода. Полтора месяца пенсионер в погоне за сверхприбылью переводил неизвестным деньги, в том числе взяв для этого кредит. В конце концов о «бизнесе» узнали родственники и настояли на обращении в полицию. За это время пенсионер успел лишиться более миллиона рублей.

В аналогичной ситуации оказалась 75-летняя жительница Кондопожского района. Поддавшись на уговоры поиграть на бирже, женщина перевела незнакомцам более 607 тысяч рублей. Опомнилась пенсионерка только после разговора со знакомыми.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».