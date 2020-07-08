Пенсионеры из Карелии участвуют во всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

Десятый чемпионат в этом году проходит в удаленном формате в связи с необходимостью профилактики заражения пожилых участников соревнований коронавирусной инфекцией, сообщили в ОПФР по Карелии.

Выполнять конкурсные задания пенсионеры будут в своих городах и поселках. Трансляция доступна здесь.

Свои команды на чемпионат выставили 69 регионов России, в составе которых в общей сложности 231 человек. Среди участников в этом году также российские пенсионеры, проживающие в настоящее время за границей: в Финляндии, Греции, Латвии, Литве, Египте и других странах.

Карелию представляют четыре участника, которые стали победителями регионального тура. Это Наталья Ивановна Молчанова из Питкяранты, Елена Владовна Кузнецова из Медвежьегорска, Наталья Николаевна Пронина из Пряжи и Александр Павлович Курносов из Медвежьегорска. Они стали сильнейшими среди 31 участника регионального тура.

Главным призом победителю станет ноутбук, а призеры получат смартфоны.



Среди заданий, которые предстоит выполнить пенсионерам – поиск информации в интернете, на сайте Пенсионного фонда России, оформление документов, а также задания, связанные с вопросами защиты информации и безопасности в сети.