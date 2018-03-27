Пенсионеры Карелии пройдут компьютерное многоборье

Пенсионный фонд набирает новую группу для обучения работе на компьютере.

Продолжают работать традиционные бесплатные курсы обучения компьютерной грамотности пенсионеров, организованные Пенсионным фондом РФ по Республике Карелия. В течение 2017-2018 годов обучение компьютерной грамотности прошли 460 человек.

Сегодня такое обучение закончила группа из 30 пенсионеров. Выпускники курсов освоили основы информационных технологий, изучили возможность получения государственных и муниципальных услуг в интернете, что позволяет им обладать информацией об изменениях и нововведениях в законодательстве, пользоваться личным кабинетом, а также консультироваться со специалистами Пенсионного Фонда дистанционно. Занятия проводятся на базе республиканского Центра занятости, который безвозмездно предоставил помещение и технику.

Помощник руководителя Отделения ПФР по Республике Карелия Наталья Вартанова, которая курирует эту работу, сообщила, что сейчас ведется набор группы на вторую ступень обучения, которая начнется 3 апреля. Пенсионеры, которые уже прошли месячные курсы, смогут продолжить обучение и более глубоко познакомиться с компьютерными возможностями. А 3 мая всем участникам программы предлагается пройти компьютерное многоборье и доказать, что возраст не является помехой для овладения информационными технологиями и для повышения своего уровня образования в данной сфере нужно только желание.

Для того, чтобы записаться на компьютерные курсы, необходимо заполнить заявление, которое можно получить в любом офисе клиентских служб Пенсионного фонда по адресу: пр. Первомайский, 35, бульвар Интернационалистов, 17-а, ул. Ровио, 16-а, ул. Лыжная, 2-б или в Отделении ПФР по Республике Карелия на ул. Кирова, 23.