Пенсионеры получат дополнительные выплаты к Дню пожилого человека

Пенсионерам напомнили о дополнительных выплатах, на которые они могут рассчитывать в октябре.

Как сообщают «Известия», в ряде российских регионов пенсионеры могут рассчитывать на выплату ко Дню пожилого человека — 1 октября. Так как помощь не федеральная, ее размер может отличаться в зависимости от субъекта.

Условия получения выплат отличаются в разных регионах. В некоторых это зависит от достижения определенного возраста, длительности проживания и трудового стажа, в других — от наличия инвалидности.

Кроме того, предусмотрены выплаты и для россиян старше 80 лет. Для них будет осуществляться выплата фиксированной суммы в двойном размере. Увеличение пенсий ждет тех, кто 15 или 20 лет проработал на Крайнем Севере при наличии определенного трудового стажа. Для женщин речь идет о 20 годах, а для мужчин — 25 годах.

Помимо этого, с 1 октября в России будут проиндексированы размеры военных пенсий, а также оклады военных. Выплаты получат проходившие службу по контракту или по призыву, бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и ряда других ведомств, пишет РЕН ТВ.