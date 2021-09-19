Реклама
Каждый район Карелии по-своему уникален (ВИДЕО)
19.09.2021 14:11
Стала известна явка избирателей в Карелии за два дня голосования
18.09.2021 23:12
Голосование на дому для избирателей Карелии организовано со всеми мерами санитарной безопасности
18.09.2021 21:27

Пенсионеры получат дополнительные выплаты к Дню пожилого человека

Новости. Общество
09:00, 21 Сентября 2021
фото: © Дмитрий Рогулин / ТАСС

Новости партнеров

Пенсионерам напомнили о дополнительных выплатах, на которые они могут рассчитывать в октябре.

Как сообщают «Известия», в ряде российских регионов пенсионеры могут рассчитывать на выплату ко Дню пожилого человека — 1 октября. Так как помощь не федеральная, ее размер может отличаться в зависимости от субъекта.

Условия получения выплат отличаются в разных регионах. В некоторых это зависит от достижения определенного возраста, длительности проживания и трудового стажа, в других — от наличия инвалидности.

Кроме того, предусмотрены выплаты и для россиян старше 80 лет. Для них будет осуществляться выплата фиксированной суммы в двойном размере. Увеличение пенсий ждет тех, кто 15 или 20 лет проработал на Крайнем Севере при наличии определенного трудового стажа. Для женщин речь идет о 20 годах, а для мужчин — 25 годах.

Помимо этого, с 1 октября в России будут проиндексированы размеры военных пенсий, а также оклады военных. Выплаты получат проходившие службу по контракту или по призыву, бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и ряда других ведомств, пишет РЕН ТВ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации

Чтиво

20.09.2021 13:00
Без политики
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
Специалисты рассказали об особенностях и деталях получения сертификата на услуги.
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
15.09.2021 14:00
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»