Пенсионеры с ребенком потерялись на дороге в Карелии

Полиция Карелии помогла найти пожилую семейную пару с 10-летней девочкой, которые выехали на автодоме из Заполярья в Санкт-Петербург и потерялись на дороге в Карелии.

Как рассказали в МВД Карелии, сегодня, 28 марта, отмечается День дежурных частей.

Это подразделение, которое, как принято говорить, находится на передовой. Именно сюда поступают все сообщения о происшествиях, именно сюда адресуются многочисленные вопросы граждан. И буквально в преддверии праздника в популярной социальной сети жительница Санкт-Петербурга выразила благодарность карельским полицейским, в том числе сотрудникам дежурной части МВД по Республике Карелия.

История развивалась следующим образом. Знакомые петербурженки, весьма пожилая семейная пара, собирались доставить ее 10-летнюю дочку из Заполярья в северную столицу. У них был свой автодом, и поездка по федеральной дороге, транзитом через республику, не вызывала беспокойства. И все шло по намеченному плану, пока не пропала связь с путешествующими. Случилось это около 19 часов вечера, когда транспорт находился на территории Карелии. Молчал мобильный телефон и водителя, и пассажирок. Встревоженная мать позвонила в службу спасения, откуда ее звонок был перенаправлен в дежурную часть МВД по Республике Карелия.

Неизвестные названия чуждых населенных пунктов, значительный возрастной рубеж сопровождающих, отключение разом всех средств связи – все это очень беспокоило женщину. Начальник дежурной смены Геннадий Черный, а также его помощник Алексей Прохоров старались, перезванивая, успокоить заявительницу.

К работе по сообщению о пропаже ребенка и двоих пенсионеров подключились представители уголовного розыска. Параллельно они сориентировали дежурные наряды ДПС сразу нескольких территориальных органов внутренних дел на поиск автодома. Вскоре полицейские выяснили, какие именно точки на федеральной автодороге пересек приметный транспорт. Отрезок поиска сокращался, а правоохранители тем временем обратились за помощью к коллегам из МЧС и представителям дорожных служб.

В итоге, ранним утром автодом с людьми был обнаружен в Медвежьегорском районе Карелии. Оказалось, что путешественники решили заночевать в таком месте, где отсутствовало покрытие сотовой связью.

"Уважаемые сотрудники МВД Карелии, выражаю вам искреннюю признательность и бесконечную благодарность за ваш такой нелегкий труд, - написала жительница Петербурга, пережившая нелегкие часы, - сегодня ночью вы так оперативно и четко среагировали на заявление…, так быстро включились и нашли "пропажу" и так терпеливо сносили бесконечные звонки. Спасибо вам, каждому отдельно (общалась с сотрудниками дежурной службы Чёрным и Прохоровым и сотрудником уголовного розыска Михаилом (прошу прощения, в стрессе не запомнила фамилии.. имена) и всем отделам и сотрудникам, вовлекавшимся в процесс поиска! Без лишнего пафоса - низкий вам материнский поклон! Пока в МВД трудятся такие люди, можно быть спокойными за нашу и наших детей безопасность!" - подытожила петербурженка.