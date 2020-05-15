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Пенсионный фонд еще раз проконсультирует жителей Карелии по выплатам на детей в связи с Covid-19

Новости. Общество
18:20, 15 Мая 2020
фото: © Пенсионный фонд РФ Республики Карелия
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"Горячая" линия пройдет 18 мая, сообщили в ОПФР по Карелии.

В понедельник пройдет "горячая" линия по вопросам ежемесячных выплат на детей в размере 5 тысяч рублей и единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей в связи с тяжелой ситуацией в стране из-за коронавирусной инфекции.

На вопросы жителей республики ответит заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Юлия Валерьевна Ермакова.

Звоните с 11.00 до 13.00 по телефону: (814-2) 79-55-00.

Напомним, первая "горячая" линия прошла сегодня.

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