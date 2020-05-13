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Пенсионный фонд проведет "горячую" линию по выплатам на детей

Новости. Общество
15:40, 14 Мая 2020
фото: © ОПФР по РК
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Специалисты пенсионного фонда 15 мая ответят на вопросы жителей Карелии о выплатах на детей в период пандемии коронавируса.

В пятницу, 15 мая, в отделении ПФР по Карелии будет проходить "горячая линия" по вопросам выплат 5 и 10 тысяч рублей семьям с детьми.

Звоните с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону: (814-2) 79-55-00.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением, в котором рассказал о мерах поддержки семей с детьми. Минкомсвязи запустило сервис для оформления разовой выплаты на детей от трёх до шестнадцати лет в размере 10 тысяч рублей.

 

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