Пенсионный фонд Карелии будет назначать более 30 мер соцподдержки вместо органов соцзащиты

С 1 января Пенсионный фонд предоставляет россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты.

В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на Отделене Пенсионного фонда по Карелии возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют органы соцзащиты Карелии. В Карелии это 4400 получателей мер соцподдержки. Это пять категорий граждан, включая неработающих, имеющих детей, лиц, подвергшимся воздействию радиации; реабилитированных; инвалидов (детей-инвалидов), имеющих транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащих и членов их семей. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказала управляющий Отделением ПФР по Республике Карелия Юлия Ермакова, сообщили в ведомстве.

Юлия Ермакова отметила, что в целом, законодательством предусмотрена передача 35 мер соцподдержки, однако в Карелии востребованы не все из них. Самые востребованные у жителей республики: ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим гражданам; единовременное пособие неработающим гражданам при рождении ребенка; компенсация коммунальных расходов семьям военнослужащих; компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в период военной службы или военных сборов; компенсация на приобретение продуктов питания и на оздоровление гражданам, подвергшимися воздействию радиации.

С полным перечнем передаваемых мер, перечислением категорий, кто имеет на них право, порядком оформления и размером выплаты можно ознакомиться на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.

Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1 января 2022 года ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по предварительной записи. В дальнейшем также будут расширены каналы оформления пособий и запущены электронные заявления через портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже в 2022 году. Сейчас ОПФР по Карелии ведет работу совместно с МФЦ по организации приёма заявлений через МФЦ.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам жители Карелии получат 15 января (те, кто получает на почте) и 17 января (те, кто получает через банки). Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств начнется по стандартному режиму, согласно которому пособия выплачиваются за истекший месяц 3 числа, т.е. за февраль - 3 марта.