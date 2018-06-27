Пенсионный фонд Карелии назвал плюсы повышения пенсионного возраста

Карельское отделение Пенсионного фонда разъяснило преимущества принимаемых мер по повышению пенсионного возраста.

Законопроект о повышении пенсионного возраста позволит избежать "разбалансировки пенсионной системы", заявляет республиканское отделение ПФР на своем сайте. в связи с тем, что количество пенсионеров увеличивается, нагрузка на работающее население значительно возрастает. Чтобы компенсировать этот фактор, по мнению представителей фонда, решено принять закон о повышении периода трудоспособности.

Также, в карельском отделении ПФР отмечают, что продолжительность жизни как россиян, так и жителей Карелии "неуклонно растет", что должно способствовать трудовой активности, сообщают "Вести Карелии".

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