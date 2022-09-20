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Пенсионный фонд Карелии объяснил, почему пенсионерам не целиком компенсируют расходы на автопутешествия

Новости. Общество
10:14, 05 Октября 2022
фото: © porsche-spb.ru

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Размер компенсаций расходов пенсионеров, которые путешествуют на автомобилях, не покроет полностью их затраты и будет зависеть от выполнения ряда условий.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Сампо ТВ.360» заместитель управляющего ОПФР по Республике Карелия Ирина Каратай.

Она дала разъяснения к изменениям в федеральном законодательстве, согласно которым, с середины августа началась выплата компенсаций расходов пенсионеров на поездки к месту отдыха и обратно на личном автотранспорте.

«Прежде всего, нормы расходы топлива при расчете компенсации будут учитываться те, которые утверждены рекомендациями министерства транспорта РФ для конкретной модели и марки автомобиля. Эти правила используются для работающих граждан, для государственных служащих при расчете норм расхода топлива на служебном транспорте», — пояснила Каратай.

Кроме того, при расчете компенсаций сотрудники Пенсионного фонда будут смотреть кратчайший маршрут от места жительства пенсионера до конечной точки путешествия на основе данных карт в интернете. Причем обе точки должны находиться вблизи железнодорожных станций. Если место жительства или отдыха находится далеко от железных дорог, то путь до станции не компенсируется.

Также от пенсионера потребуют предоставить справку, сколько стоит билет на поезд до места отдыха. Если он дешевле, чем бензин, то размер компенсации рассчитают по стоимости билета.

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