Пенсионный фонд Карелии проведет "горячую линию"

Сегодня представитель карельского отделения ПФР ответит на вопросы получателей пенсии.

Во вторник, 19 июня, в отделении Пенсионного фонда России по Карелии состоится "горячая линия" по вопросам инвестирования средств пенсионных накоплений граждан.

На вопросы жителей Петрозаводска и республики ответит главный специалист-эксперт отдела организации персонифицированного учета и процесса инвестирования Светлана Резниченко.

Обратившиеся на "горячую линию" смогут узнать о том, как формируется накопительная пенсия, каким образом можно влиять на ее формирование и почему менять страховщика нужно не ранее, чем раз в пять лет.

Пенсионный фонд ожидает звонков с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.