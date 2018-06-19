Пенсионный фонд Карелии проведет "горячую линию"

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Сегодня представитель карельского отделения ПФР ответит на вопросы получателей пенсии.
Во вторник, 19 июня, в отделении Пенсионного фонда России по Карелии состоится "горячая линия" по вопросам инвестирования средств пенсионных накоплений граждан.
На вопросы жителей Петрозаводска и республики ответит главный специалист-эксперт отдела организации персонифицированного учета и процесса инвестирования Светлана Резниченко.
Обратившиеся на "горячую линию" смогут узнать о том, как формируется накопительная пенсия, каким образом можно влиять на ее формирование и почему менять страховщика нужно не ранее, чем раз в пять лет.
Пенсионный фонд ожидает звонков с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.
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