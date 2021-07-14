Пенсионный фонд назвал суммы и условия выплат новых детских пособий в Карелии

С 1 июля Пенсионный фонд начал принимать заявления на выплаты пособий родителям-одиночкам, воспитывающим детей от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Какие категории граждан имеют право на эти пособия и сколько они будут получать, разъяснила на брифинге управляющий отделением ПФР в Карелии Юлия Ермакова.

По ее словам, согласно законодательству, право на новые пособия имеют только малообеспеченные граждане, постоянно проживающие на территории РФ. Среднедушевой доход на члена семьи в Карелии должен быть меньше 14467 рублей в месяц, т. е. размера прожиточного минимума, установленного в республике. В Карелии размер ежемесячного пособия одиноким родителям на детей в возрастной группе от 8 до 17 лет составит 6909 рублей 50 копеек. Выплаты беременным женщинам, вставших на учет в ранние сроки беременности — 7856 рублей 50 копеек. Как понять, кто имеет право на эти деньги, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».