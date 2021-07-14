Реклама
Прислать новость
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Петрозаводска 5
Сегодня 12:43
Диетолог рассказала о продуктах, которые опасно есть в жару 3
14.07.2021 19:30
Суд в Карелии выселил жильцов из квартир, где они давно не появлялись
Сегодня 07:25
Эксперт предупредил, по каким ссылкам в интернете нельзя ходить 7
14.07.2021 21:30

Пенсионный фонд назвал суммы и условия выплат новых детских пособий в Карелии

Новости. Общество
15:12, 15 Июля 2021
фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

С 1 июля Пенсионный фонд начал принимать заявления на выплаты пособий родителям-одиночкам, воспитывающим детей от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Какие категории граждан имеют право на эти пособия и сколько они будут получать, разъяснила на брифинге управляющий отделением ПФР в Карелии Юлия  Ермакова.

По ее словам, согласно законодательству, право на новые пособия имеют только малообеспеченные граждане, постоянно проживающие на территории РФ. Среднедушевой доход на члена семьи в Карелии должен быть меньше 14467 рублей в месяц, т. е. размера прожиточного минимума, установленного в республике.

В Карелии размер ежемесячного пособия одиноким родителям на детей в возрастной группе от 8 до 17 лет составит 6909 рублей 50 копеек. Выплаты беременным женщинам, вставших на учет в ранние сроки беременности — 7856 рублей 50 копеек.

Как понять, кто имеет право на эти деньги, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

Сегодня 13:27
Капитал
«Как содрать, а не заработать» 2
Парламент Карелии поддержал предложение главы республики о введении в регионе курортного сбора.
Жить и работать на малой родине 2
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 18
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 9
07.07.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 7
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 3
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»