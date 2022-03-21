Пенсионный фонд ответил на обращения жителей Карелии о списании денег с пенсий в счет долгов

В Отделение ПФР по Республике Карелия поступают обращения пенсионеров, у которых списывают деньги с пенсионных счетов в счет долгов.

По закону при списании денег на счету должна оставаться сумма не ниже прожиточного минимума, но пенсионеры говорят, что приставы не выполняют это условие и списывают всю сумму долга.

В отделении ПФР объяснили, что пенсионеры должны сами о себе позаботиться.

«Для изменения размера удержаний, установленных постановлением судебного пристава-исполнителя, гражданину необходимо самостоятельно подать приставам заявление о сохранении его ежемесячного дохода в размере не ниже прожиточного минимума пенсионера в Карелии. При этом к заявлению должник-гражданин представляет сведения об источниках такого дохода: справку о размере пенсии», — пояснили в ОПФР.

Кроме того, удержания могут производиться не по решению приставов, а на основании судебного приказа, поступившего в Пенсионный фонд напрямую от организации-взыскателя. В этом случае списывают 20% от пенсии. Чтобы это оспорить, пенсионерам придется самостоятельно обращаться в суд.

Однако в некоторых случаях не помогут ни заявления, ни судебные иски. Условие о сохранении на пенсионном счете суммы прожиточного минимума не действует, когда списываются деньги для взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью, или вреда в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением.