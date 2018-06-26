Пенсионный фонд рассказал, на что жители Карелии тратят материнский капитал

Самым популярным направлением использования суммы материнского капитала среди карельских семей является улучшение жилищных условий.

Речь идет о покупке квартиры или строительстве жилого дома, в том числе, за счет ипотечных кредитов, сообщают в отделении ПФР по Карелии.

За прошедшие пять месяцев текущего года 728 владельцев сертификата направили средства на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам на общую сумму более 318 млн рублей. Без привлечения кредитных средств улучшили свои жилищные условия с помощью средств капитала 655 семей. На эти цели было направлено более 240 млн рублей.

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