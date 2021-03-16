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Переболевшие коронавирусом смогут пройти реабилитацию в санатории Карелии

Новости. Общество
10:16, 17 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В санатории "Марциальные воды" организована реабилитация пациентов после Covid-19, сообщает оперативный штаб.

Направление на реабилитацию в санаторий, которая проводится за счет средств фонда социального страхования, выдает участковый терапевт или лечащий врач в стационаре, поясняют в оперштабе.

В среднем процесс восстановления после перенесенного заболевания занимает две недели.

Индивидуальную программу лечения подбирают специалисты мультидисциплинарной реабилитационной команды. В программу оздоровления входят дыхательная гимнастика, бассейн, массаж, галотерапия, углекислые ванны.

Оперштаб информирует, что, в частности, в реабилитации могут нуждаться пациенты после длительного нахождения на искусственной вентиляции легких. В ряде случаев реабилитация требуется тем, кому проводилась экстракорпоральная мембранная оксигенация. На восстановление в санатории могут рассчитывать и другие пациенты, исходя из клинических показаний и результатов исследований.

Ранее сообщалось, что в Карелии госпитализировано 519 больных коронавирусом, 57 из которых в тяжелом состоянии.

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