Переболевший коронавирусом ребенок умер в Карелии

В селе Кончезеро Кондопожского района Карелии 8-летний мальчик, страдавший тяжелыми сопутствующими заболеваниями, умер, переболев коронавирусом.

Как стало известно «Столице на Онего», 3 января в возрасте 8 лет ушел из жизни Захарушка.

«Сегодня Захарушки не стало», - написала мама Юля в соцсети. Ранее она сообщала, что ее сын заразился коронавирусом, долго лечился в больницах – сначала в Кондопоге, потом в Петрозаводске. Врачи боролись за его жизнь несколько месяцев. И, несмотря на тяжелые сопутствующие заболевания ребенка, докторам удалось победить вирус. И Захарушку выписали домой.

Но ослабленный серьезными заболеваниями организм ребенка не смог справиться с последствиями коронавируса, и Захарушки не стало.

«Мы столько смогли всего преодолеть, но последствия ковида не смогли...» - сказала мама Захарушки журналисту «Столицы на Онего».

Похороны прошли в Рождество, 7 января.

Семья Захарушки выразила огромную благодарность родственникам, друзьям, всем знакомым и незнакомым, кто был рядом тяжелое время и оказал материальную помощь, и моральную поддержку.

«Столица на Онего» еще в 2018 году рассказывала о маленьком мальчике из села Кончезеро Кондопожского района, который из-за врачебной ошибки стал инвалидом.

Наши читатели после выхода материала помогли собрать деньги на операцию в Израиле, где врачи облегчили Захарушке жизнь.

Жить малышу помогали все - волонтеры, благотворители, просто добрые и неравнодушные люди, но страшный вирус оказался сильнее.