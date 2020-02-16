Перебравшийся из Карелии в Питер вор закрыл кассира книжного магазина в туалете и обчистил сейф

Молодого человека, ранее отбывавшего наказание за разбой и хулиганство в Карелии, задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в краже из книжного магазина.

Как стало известно "Фонтанке" 17 февраля, уголовное дело по статье о грабеже возбуждено в отношении 31-летнего петербуржца. 8 февраля он наведался к своей 24-летней подруге, которая работает кассиром в книжном магазине. Он пришел уже во время закрытия, запер девушку в туалете, а сам ключами вскрыл сейф, в котором лежали 40 тысяч рублей.

Спустя неделю, 15 февраля, у того же "Буквоеда" мужчину задержали и доставили в отдел. Известно, что в 2008 году он осуждался в Карелии за разбой и хулиганство, но уже через год освободился условно-досрочно и уехал в Петербург, пишет "Фонтанка".