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Перебравшийся из Карелии в Питер вор закрыл кассира книжного магазина в туалете и обчистил сейф

Новости. Криминал
10:58, 17 Февраля 2020
фото: © ТАСС / Константин Веремейчик
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Молодого человека, ранее отбывавшего наказание за разбой и хулиганство в Карелии, задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в краже из книжного магазина.

Как стало известно "Фонтанке" 17 февраля, уголовное дело по статье о грабеже возбуждено в отношении 31-летнего петербуржца. 8 февраля он наведался к своей 24-летней подруге, которая работает кассиром в книжном магазине. Он пришел уже во время закрытия, запер девушку в туалете, а сам ключами вскрыл сейф, в котором лежали 40 тысяч рублей. 

Спустя неделю, 15 февраля, у того же "Буквоеда" мужчину задержали и доставили в отдел. Известно, что в 2008 году он осуждался в Карелии за разбой и хулиганство, но уже через год освободился условно-досрочно и уехал в Петербург, пишет "Фонтанка".

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