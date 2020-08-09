Перечислены главные недостатки отечественных курортов во время коронавируса

Российские туристы перечислили главные недостатки отечественных курортов во время отдыха при пандемии коронавируса.

Об этом рассказала инициатор горячей линии и первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина, пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Известия".

Так, по ее словам, большинство отдыхающих, 60 процентов, жалуются на несоблюдение безопасной социальной дистанции в местах большого скопления людей — на пляжах и развлекательных объектах. Кроме того, россияне сообщают о больших очередях — к примеру, на канатной дороге в Красной Поляне.

Вдобавок туристы заявляют об отсутствии контроля за ношением средств индивидуальной защиты сотрудниками гостиниц и объектов общепита, а также о недостатке санитайзеров, дезинфицирующих средств и ненадлежащей уборке в номере. Некоторые, помимо прочего, указали на проблемы с сервисом — постоянный шум, дефицит необходимых предметов, грубость работников.

Известно, что наибольшая часть обращений приходит от путешественников, побывавших в южных регионах страны — Краснодарском крае и Крыму.

6 августа российские туристы заявили о готовности пойти на некоторые жертвы ради поездок на заграничные курорты. Так, больше трети опрошенных, 33,6 процента, настолько соскучились по загранице, что согласны провести две недели на карантине по приезде за рубеж.