Перед Новым годом квартиры жителей Петрозаводска отключат от канализации

Перед Новым годом квартиры задолжавших за коммунальные услуги петрозаводчан отключат от канализации.

К концу текущего года задолженность за водоснабжение и водоотведение в Петрозаводске превысила 180 млн рублей. Для повышения сознательности горожан «ПКС-Водоканал» регулярно ведет работу с должниками.

В случае, если просрочка платежа у абонента превышает два месяца, компания по закону может отключить жильцов от услуги водоотведения. «ПКС-Водоканал» отправляют каждому должнику уведомление об отключении услуг. Если граждане не гасят задолженность, то компания переходит к крайней мере – устанавливает заглушки. Так, в декабре доступ к канализации заблокируют в более чем 50 квартирах. Соседи неплательщиков при отключении не пострадают – заглушки перекроют не весь канализационный стояк, а только трубы конкретных квартир, отметили в «ПКС-Водоканал».

При этом для установки заглушки водоканалу не нужен доступ в помещение. Не имеет значение и этаж проживания должника. Специалистам нужен лишь зонд с видеокамерой, с помощью которого они спускают запорное устройство с крыши по канализационному стояку. Видеотрансляция в процессе монтажа помогает найти нужную квартиру и установить заглушку, разъяснили в организации.

Сломать, а тем более снять блокировку без помощи работников компании невозможно. Услуга демонтажа заглушки платная и составляет 3 тысячи рублей. Причем перед снятием устройства жильцу предстоит не только оплатить монтаж-демонтаж заглушки, но и погасить все долги за пользование канализацией вместе с пенями, начисленными на эту сумму.

Перед Новым годом не нужно тянуть до последнего рабочего дня и закрывать долги 28 или 29 декабря. В этом случае снятия заглушки придется ждать 10 дней до самого завершения праздничных каникул, что значит лишить себя таких необходимых и важных благ, как приготовление пищи, мытье посуды и соблюдение элементарных правил гигиены.

«ПКС-Водоканал» советует петрозаводчанам проверить у себя наличие задолженности. Сделать это можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 по номеру телефона: 8 (8142) 56-04-31 ), в чат-боте и через личный кабинет на сайте «КРЦ».

Также компания оставляет квитанции на оплату и уведомления об отключении услуг и в почтовых ящиках абонентов. Просто и быстро оплатить счета можно в отделениях любых банков, а также через сервисы интернет-банкинга, уточнили в «ПКС-Водоканал».