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Перед отчетом Ирины Мирошник горожане могут задать вопросы о работе администрации Петрозаводска

Новости. Общество
08:05, 19 Марта 2021
фото: Администрация Петрозаводска
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Вопросы о работе мэрии Петрозаводска в 2020 году принимаются через платформу "Активный гражданин", сообщили в Петросовете.

Напомним, депутаты Петросовета заслушают отчет главы Петрозаводска о деятельности администрации карельской столицы за 2020 год на очередной сессии 24 марта. Ознакомиться с текстом документа можно на сайте Петросовета. 

Жители Петрозаводска могут заранее задать вопрос о деятельности администрации в 2020 году на сайте "Активный горожанин". 

Регистрация в личном кабинете доступна через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого необходимо ввести логин и пароль, используемые на сайте Госуслуг. Обращения принимаются до 12 часов 19 марта 2021 года.

Для получения ответа на частные вопросы необходимо указать контактные данные: фамилию, имя, отчество, номер телефона, почтовый адрес или адрес электронной почты.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-03-19 10:22:21
когда будет явка с повинной ?
Leopol'd
2021-03-19 09:52:37
Какой смысл в вопросах от населения?!
Недавно был опрос про работу омбудсмена, Ларисы Бойченко... Так её работодатели не только проигнорировали результат, но и постарались оградить даму от неудобных вопросов.
Tamsulozin
2021-03-19 09:13:34
Причем тут граждане, они ее не выбирали. Это депутатский менеджер, раз отработала весь срок, значит такая «работа» их устраивала
David .
2021-03-19 10:20:20
Tamsulozin, Тем более, для заинтересованных лиц она отработала на 100%.
карел
2021-03-19 08:48:52
вопрос один . Не стыдно ли ей за такую ущербную для города работу ????
Os
2021-03-19 08:10:22
Можно, конечно, спросить, почему общественный транспорт в городе почти уничтожен, но ведь не ответит по существу.
Гость
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