Перед отчетом Ирины Мирошник горожане могут задать вопросы о работе администрации Петрозаводска

Вопросы о работе мэрии Петрозаводска в 2020 году принимаются через платформу "Активный гражданин", сообщили в Петросовете.

Напомним, депутаты Петросовета заслушают отчет главы Петрозаводска о деятельности администрации карельской столицы за 2020 год на очередной сессии 24 марта. Ознакомиться с текстом документа можно на сайте Петросовета.

Жители Петрозаводска могут заранее задать вопрос о деятельности администрации в 2020 году на сайте "Активный горожанин".

Регистрация в личном кабинете доступна через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого необходимо ввести логин и пароль, используемые на сайте Госуслуг. Обращения принимаются до 12 часов 19 марта 2021 года.

Для получения ответа на частные вопросы необходимо указать контактные данные: фамилию, имя, отчество, номер телефона, почтовый адрес или адрес электронной почты.