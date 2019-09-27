Перед открытием сельскохозяйственной ярмарки благоустроили площадку на Инженерной улице

В Петрозаводске на улице Инженерной благоустроили площадку, на которой 4 октября откроется юбилейная сельскохозяйственная ярмарка.

С 4 по 13 октября в Петрозаводске пройдет юбилейная 25-я сельскохозяйственная ярмарка. К этому событию приурочены мероприятия по обустройству площадки на Инженерной улице.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, на площадке отремонтировали покрытие, по периметру установили ограждение с дополнительными воротами и калитками для покупателей и продавцов. Накануне над входом появилась вывеска.

На сегодняшний день в администрацию поступили заявки от 189 участников на 305 торговых мест от предприятий Карелии, Башкирии, Марий Эл, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Краснодарского края и других регионов.

На ярмарке будут продавать картофель, морковь, капусту, свёклу, а также рыбную и мясную продукцию, кондитерские изделия, мёд и продукты пчеловодства, орехи, сухофрукты, восточные сладости. Кроме того, покупателям предложат сувениры, изделия промысловиков, саженцы и садово-огородный инвентарь. Активно заявляют о своём участии в ярмарке производители товаров лёгкой промышленности. Кроме этого, специально подготовлены бесплатные торговые места для пенсионеров, которые реализуют продукцию, выращенную на дачных участках.

Торжественное открытие осенней ярмарки состоится 5 октября в 12 часов.