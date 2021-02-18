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Перед праздниками в Петрозаводск завезли цветы с трипсом

Новости. Общество
13:05, 19 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Зараженные цветы в Петрозаводск завезли из Голландии, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Одно из торговых предприятий Петрозаводска 10 февраля сообщило об обнаружении признаков заражения горшечных растений карантинными объектами.

По результатам лабораторной экспертизы подтверждено заражение горшечных цветов происхождением Нидерланды (1 партия – розы в количестве 5 штук и 1 партия – хризантемы в количестве 5 штук) западным цветочным (калифорнийским) трипсом.

Собственником зараженной продукции принято решение об ее уничтожении путем сжигания.

Западный цветочный (калифорнийский) трипс - один из самых часто выявляемых карантинных объектов. Это вредитель множества цветочных, декоративных, плодово-ягодных и овощных культур закрытого грунта, в том числе и для домашних горшечных растений.

Поселяясь на растении и проводя на нем весь жизненный цикл, трипсы высасывают из него соки, а потому семена не могут полноценно развиваться. Трипс опасен не только тем, что наносит непосредственные повреждения цветочным и декоративным растениям, овощным и фруктовым культурам, снижая тем самым урожай. Он также способен переносить множество опасных заболеваний растений.

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Комментарии

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кир
2021-02-19 14:14:02
Бездельник давидка не знает, чем себя занять.
кир
2021-02-19 13:32:35
Дипломатические отношения с ними разорвать.
David.
2021-02-19 13:45:10
кир,
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