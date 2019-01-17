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Новости. Криминал
11:32, 17 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

Перед судом предстанет мужчина, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске

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ДТП произошло в сентябре на ул. Чапаева, погибла несовершеннолетняя девушка, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, 9 сентября 19-летний мужчина , не имея права управления транспортными средствами, вместе с компанией друзей, в том числе и несовершеннолетних, двигался на автомашине Toyota по ул. Чапаева.

Развив большую скорость, водитель столкнулся с маршрутным автобусом, пропускавшим пешехода, при этом чуть не сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу женщину.

В результате аварии телесные повреждения получили все участники дорожно-транспортного происшествия. Однако наиболее серьезные травмы получила 17-летняя пассажирка, сидевшая на заднем сиденье машины. Несмотря на принятые врачами меры, спустя сутки она скончалась в больнице.

Также серьезную травму голову получила 3-летняя девочка, находившаяся на переднем сиденье на руках у другой пассажирки. Причиненный ребенку вред квалифицирован экспертами как тяжкий вред здоровью.

Сам же водитель получил ушиб ноги.

Как было установлено в ходе следствия, обвиняемый никогда не имел водительских прав и не обучался в автошколе, однако неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. 

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу. Ему грозит срок до 5 лет.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2019-01-17 14:10:01
По здравому смыслу, ему должна "грозить" десятка. И права не давать никогда. А остальным, - как соучастникам, находящимся в автомобиле с пьяным водителем - по 5. И если есть права, то забрать. Понимаю, что незаконно. Но в глубине души даже и с Киром согласен.Эти люди уже неисправимы и опасны для общества.
Беня
2019-01-17 12:04:10
Мои знакомые сопровождали заболевшего родственника в БСМП и имели удовольствие наблюдать компанию в зале ожидания. Компания была в невменяемом состоянии, кидалась на больничную охрану, ругалась матом, задиралась к людям, которые делали им замечания. И как говорят, там же, в зале ожидания, в присутствии кучи народа во всю глотку обсуждали отмазки, которые предъявят следакам. Феерические кретины...
кир
2019-01-17 11:35:39
Так не годится. Смерть за смерть.
Гость
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