Перед судом предстанет мужчина, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске

ДТП произошло в сентябре на ул. Чапаева, погибла несовершеннолетняя девушка, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, 9 сентября 19-летний мужчина , не имея права управления транспортными средствами, вместе с компанией друзей, в том числе и несовершеннолетних, двигался на автомашине Toyota по ул. Чапаева.

Развив большую скорость, водитель столкнулся с маршрутным автобусом, пропускавшим пешехода, при этом чуть не сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу женщину.

В результате аварии телесные повреждения получили все участники дорожно-транспортного происшествия. Однако наиболее серьезные травмы получила 17-летняя пассажирка, сидевшая на заднем сиденье машины. Несмотря на принятые врачами меры, спустя сутки она скончалась в больнице.

Также серьезную травму голову получила 3-летняя девочка, находившаяся на переднем сиденье на руках у другой пассажирки. Причиненный ребенку вред квалифицирован экспертами как тяжкий вред здоровью.

Сам же водитель получил ушиб ноги.

Как было установлено в ходе следствия, обвиняемый никогда не имел водительских прав и не обучался в автошколе, однако неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу. Ему грозит срок до 5 лет.