Перед судом в Карелии предстанут машинист с помощником, которые оставили тепловоз без топлива

В Муезерский районный суд поступило уголовное дело по обвинению жителей Костомукша в покушении на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, во время рейда на перегоне станций Пертозеро –Ледмозеро-2 правоохранители поймали нарушителей на краже дизельного топлива – двух работников железной дороги и жителя Костомукшского района.

Установлено, что двое местных жителей, один из которых работал помощником машиниста депо, в мае 2020 года слили из топливного бака тепловоза, остановленного между станциями на территории Муезерского района, более 616 литров дизельного топлива в заранее подготовленную емкость.

Мужчин поймали с поличным.

Нарушители предстанут перед судом.