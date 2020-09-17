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Перед судом в Карелии предстанут машинист с помощником, которые оставили тепловоз без топлива

Новости. Криминал
16:16, 18 Сентября 2020
фото: © пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте
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В Муезерский районный суд поступило уголовное дело по обвинению жителей Костомукша в покушении на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, во время рейда на перегоне станций Пертозеро –Ледмозеро-2 правоохранители поймали нарушителей на краже дизельного топлива – двух работников железной дороги и жителя Костомукшского района.

Установлено, что двое местных жителей, один из которых работал помощником машиниста депо, в мае 2020 года слили из топливного бака тепловоза, остановленного между станциями на территории Муезерского района, более 616 литров дизельного топлива в заранее подготовленную емкость.

Мужчин поймали с поличным.

Нарушители предстанут перед судом.

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