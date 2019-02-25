Передано в суд дело водителя большегруза, врезавшегося в толпу в Петрозаводске,

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Прионежского района, сбившего насмерть женщину в ноябре 2018 года.

Как сообщается на сайте карельской прокуратуры, обвиняемый занимался перевозкой многотонных каменных блоков из Прионежского района. В ноябре 2018 года при выполнении очередного рейса на грузовом автомобиле с груженым прицепом на улице Ключевой водитель врезался в толпу пешеходов, когда они переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Как установлено следствием, у автомобиля была неисправна тормозная система, допустимая масса перевозимого груза превышена более чем на 3,5 тонны, а общий вес машины составлял более 46 тонн.

Предупредить пешеходов о надвигающейся угрозе водитель не мог по причине неработающего звукового сигнала. Также были установлены и иные неисправности.

В результате ДТП 55-летняя женщина получила многочисленные травмы, от которых на следующий день скончалась в больнице.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.