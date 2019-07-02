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Новости. Экономика
15:21, 02 Июля 2019
фото: На правах рекламы

Передовые технологии с "Альпари"

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Внедрение передовых технологий – отличие успешной компании. Если хочешь быть лучшим в своем сегменте, используй лучшие решения.

Информационно-аналитический центр бренда "Альпари" перешел на использование передовой информационной системы БИР-Аналитик известного информагентства "ПРАЙМ".

Как сообщил его руководитель Александр Разуваев, с помощью нового продукта аналитика и прогнозы ИАЦ выйдут на качественно новый уровень. БИР-Аналитик упрощает проведение рыночных исследований – тенденций и перспектив бизнеса любого уровня, от малого до крупного, оценивает финансовую устойчивость предприятий и их благонадежность. В настоящий момент с ИАЦ "Альпари" сотрудничают более сотни ведущих СМИ России, как федеральных, так и региональных. Центр готовит качественные материалы на запросы журналистов по социальным, экономическим и финансовым вопросам.

БИР-Аналитик на российском рынке с 1998 года, что говорит о надежности и популярности системы. Оставаться на передовых позициях ей позволяет постоянное усовершенствование. Это ответ на вопрос, почему ИАЦ "Альпари" выбрал БИР-Аналитик – потому что лучшие компании выбирают лучшие решения. Система упрощает анализ деятельности предприятий, помогает оценивать рыночные настроения в отраслевом и региональном разрезе, готовить макроэкономические и другие прогнозы.

БИР-Аналитик – универсальная система. Она позволяет анализировать и проводить исследования не только финансовой и экономической, но и социальной сферы. Это уникальный источник официального массива данных. В частности, благодаря ежедневно рассчитываемому Индексу благонадежности компаний, инвесторы осознают возможные риски (правовые, репарационные, финансовые) от сотрудничества с выбранным партнером.

"Современные технологии, применяемые в БИР-Аналитик, позволяют в один-два клика проводить обработку огромного массива информации и получать ответы на самые узкоспециализированные вопросы, осуществлять поиск данных и проводить комплексный анализ по всем хозяйствующим субъектам России. Крупнейшие российские компании и банки пользуются продуктами и решениями агентства "ПРАЙМ". Мы рады начавшемуся сотрудничеству с аналитиками ИАЦ "Альпари", — подчеркнул директор информационного агентства "ПРАЙМ" Алексей Мелешко.

ИАЦ "Альпари" – это независимая структура, чьей специализацией является освещение мировых трендов и экономических трендов России. Эксперты ИАЦ "Альпари" анализируют рынки и готовят прогнозы, включая российский фондовый рынок. С ИАЦ "Альпари" сотрудничают свыше 100 передовых изданий федерального и регионального уровня.

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