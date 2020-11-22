Передвижные клубы на колесах поедут по районам Карелии (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о покупке передвижных домов культуры для районов.

"Сейчас в Ленобласти завершается сборка семи передвижных домов культуры для поселков Карелии. В декабре, после установки оборудования, они отправятся в наши районы", - рассказал Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, в минимальный комплект каждого автоклуба входит сцена-трансформер, спутниковая антенна, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. Передвижной культурный центр легко превращается в небольшую концертную площадку. Чтобы подготовить его к работе, потребуется всего полчаса.

Приобрести автоклубы удалось благодаря нацпроекту "Культура".

"Пандемия коронавируса закончится, и мобильные культурные центры приступят к работе в полном объёме. С их помощью жители смогут проводить концерты, фестивали и праздники в любое время года даже в самых отдалённых деревнях и поселках", - выразил надежду Парфенчиков.