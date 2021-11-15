890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
В Карелии будут судить бригадира за смерть рабочего, раздавленного при сборке экскаватора 6
28.12.2021 16:27
Более чем на 2 миллиона рублей обманула государство экс-работница лесничества в Карелии 4
28.12.2021 15:08

Переехавший в Новую Зеландию житель Карелии вернулся на родину и попался судебным приставам

Новости. Общество
10:50, 29 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Геннадий Аносов

Новости партнеров

Судебные приставы запретили выезд за границу жителю Карелии, который приехал на родину после долгого проживания в Новой Зеландии и собирался вернуться обратно.

По сообщению пресс-службы регионального управления ФССП, пока мужчина жил в теплых краях, у него накопилась задолженность по налогам на сумму более 130 тыс. рублей.

Узнав, что ему запретили выезд за границу, он полностью погасил долг.

Как пояснили в УФССП, временное ограничение на выезд из Российской Федерации применяется в отношении должников по налогам, пошлинам, административным штрафам, кредитам, услугам ЖКХ. На 1 декабря 2021 года такой запрет действовал в отношении 12 327 должников.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Злой кир
2021-12-29 12:59:24
Для гражданина Новой Зеландии 130.000 р. - это пенсия за месяц....так что ни о чём...
Leopol'd
2021-12-29 11:44:52
Честный! Мог просто проехать через Белоруссию, например...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
28.12.2021, 14:33
Цены на природный газ для населения Карелии вырастут в 2022 году

Аналитика

Сегодня 10:57
Капитал
Каждой деревне по «Макдональдсу»? 4
Столица Карелии и близлежащие районы республики собираются объединиться в петрозаводскую агломерацию, но зачем это надо, пока понятно не всем.
«Как хорошо, что я не сломал обе ноги!» 14
28.12.2021 15:07
Наш советский Новый год 4
28.12.2021 10:39
Клиники на Чайкиной: открыть курортный сезон можно в новогодние каникулы
28.12.2021 10:26
Карельское форелеводство: от семейного бизнеса к ведущей отрасли сельского хозяйства
27.12.2021 09:30
Вся аналитика

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»