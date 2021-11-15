Переехавший в Новую Зеландию житель Карелии вернулся на родину и попался судебным приставам

Судебные приставы запретили выезд за границу жителю Карелии, который приехал на родину после долгого проживания в Новой Зеландии и собирался вернуться обратно.

По сообщению пресс-службы регионального управления ФССП, пока мужчина жил в теплых краях, у него накопилась задолженность по налогам на сумму более 130 тыс. рублей.

Узнав, что ему запретили выезд за границу, он полностью погасил долг.

Как пояснили в УФССП, временное ограничение на выезд из Российской Федерации применяется в отношении должников по налогам, пошлинам, административным штрафам, кредитам, услугам ЖКХ. На 1 декабря 2021 года такой запрет действовал в отношении 12 327 должников.