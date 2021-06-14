Переезд на севере Карелии будет перекрыт из-за демонтажа рельс

В Беломорске в течение суток будет перекрыто движение автомобилей по железнодорожному переезду.

Об этом сообщает паблик районной власти.

«На железнодорожном переезде 781 км пк 5 станции Беломорск будут производиться работы по смене рельс с разборкой переездного настила в период: 15 июня 2021 года с 09.00 до 20.00.

В связи с работами движение автотранспорта через переезд к железнодорожному вокзалу будет ограничено», — говорится в заявлении.

Сообщается, что проезд машин будет осуществляться с периодичностью один раз в два часа по временному настилу, в одностороннем движении, небольшими группами. В экстренных случаях (проезд пожарной команды, скорой помощи, полиции) пропуск будет обеспечен своевременно.