Перегруженный лесовоз остановили на трассе в Карелии

Нарушителя остановили в Олонецком районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Олонецком районе на федеральной автодороге "Кола" водитель лесовоза был привлечен к административной ответственности за нарушения правил перевозки грузов – превышение допустимых габаритов транспортного средства.



Нарушителю грозит штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от двух до четырех месяцев.



В отношении водителей большегрузных автомобилей с начала года инспекторами составлено свыше трех тысяч административных материалов.

Ранее в поселке Ильинском водитель управлял лесовозом с нарушениями использования тахографа.