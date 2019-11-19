Переходи на электронную квитанцию ООО "Энергокомфорт. Карелия" – получай подарки к Новому году

ООО "Энергокомфорт. Карелия" давно рекомендует своим Клиентам отказаться от бумажной квитанции и перейти на электронную.

Электронная квитанция – это самый экологичный способ оплаты электроэнергии, экономия бумаги и времени. Перейти на электронную квитанцию очень просто, достаточно зайти на сайт в раздел "Новости", заполнить заявление о переходе на электронную квитанцию и переслать его на электронную почту electra@ek.karelia.ru.

Клиентов ООО "Энергокомфорт. Карелия", которые перейдут на электронную квитанцию, ждут новогодние подарки! Для участия в акции "Переходи на электронную квитанцию - получай подарки" необходимо выполнить всего два условия:

1. Погасить текущую задолженность за электропотребление до 20 декабря 2019 года.

2. Перейти на электронную квитанцию ООО "Энергокомфорт. Карелия" в период с 20 ноября по 20 декабря 2019 года.

Каждый, кто в указанные сроки направит в адрес ООО "Энергокомфорт". Карелия" заявление о получении квитанции в электронном виде и оплатит задолженность, становится участником акции. 25 декабря 2019 года среди всех участников случайным образом будут выбраны 10 победителей, которым вручат подарочные карты номиналом 1000 руб. в один из торговых центров нашего города или данная сумма будет зачислена на лицевой счет как авансовый платеж за энергопотребление.



Берегите планету, отказывайтесь от бумажных квитанций и получайте новогодние подарки от ООО "Энергокомфорт. Карелия"!

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