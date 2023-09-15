Перекопанные улицы в Октябрьском районе Петрозаводска обещают благоустроить к зиме

Названы сроки окончания работ по восстановлению благоустройства Октябрьского района, где прокладывают новые сети.

Вопрос о восстановлении благоустройства в Октябрьском районе, где завершены работы по строительству самотечной канализации общей протяженностью 1 километр, обсудили 18 сентября на планерке в мэрии города.

Как пишет «Фактор News», представители «ПКС-Водоканал» обещают на улицах Московская и Краснофлотская восстановить благоустройство уже в сентябре. На улице Мелентьевой планируют закончить работы только к 15 ноября.