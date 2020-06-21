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Перепелов выгуливают в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
07:55, 22 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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На Древлянке выгуливают перепелов.

В минувшие выходные на Древлянке корреспондент "Столицы на Онего" обратил внимание, как мальчик лет 12-ти выпустил в траву двух птенцов.

Как позже стало известно, оказывается, это не птенцы, а взрослые перепела. Приобрели их на популярном сайте объявлений всего по 35 рублей за птицу.

"Купили мы их весной, - рассказал мальчик. – Они тогда еще маленькие были – это девочка и мальчик. Через два месяца они стали нестись. Теперь приносят по одному яйцу в день".

Ребенок сообщил, что он живет в коттедже, поэтому с содержанием перепелов проблем нет.

"Они живут у нас в большой клетке на улице, - рассказал юный орнитолог. – Кормим мы их разной крупой, едят они немного".

"Зачем ты их вынес на улицу и отпустил в траву, где нет никаких загонов, они же могут убежать", - поинтересовался корреспондент.

"Нет, передвигаются они медленно, - успокоил мальчик, - а взял их с собой, потому что обещал. Они для меня домашние любимцы, понимаете, и я обещал им сходить в магазин, вот мы и пошли".

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