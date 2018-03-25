Перепись малочисленных народов Карелии начнется в 2019 году

Перепись коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока начнется в 2019 году в пилотном режиме.

Об этом сообщил на заседании совета ассоциации "Оленеводы мира" в Салехарде член комитета Госдумы по делам национальностей, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков, передает ТАСС.

"Мы понимаем, что это ответственный и трудоемкий процесс. В настоящее время мы ведем переговоры с нашими субъектами. И это возможно сделать в пилотном режиме. Например, Томская область, Карелия - там, где компактно проживают коренные народы. Мы попробуем сделать несколько пилотных проектов в течение 2019 года", - сказал Ледков.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по делам национальностей подготовило законопроект, предполагающий создание реестра коренных малочисленных народов РФ. В него будут включены граждане, которые "проживают в местах традиционного проживания, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и ведут традиционный образ жизни". Планируется, что реестр облегчит получение представителями коренных малочисленных народов преференций, связанных с пользованием землей и промыслами.