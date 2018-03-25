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Новости. Общество
12:01, 25 Марта 2018

Перепись малочисленных народов Карелии начнется в 2019 году

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Перепись коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока начнется в 2019 году в пилотном режиме.

Об этом сообщил на заседании совета ассоциации "Оленеводы мира" в Салехарде член комитета Госдумы по делам национальностей, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков, передает ТАСС.

"Мы понимаем, что это ответственный и трудоемкий процесс. В настоящее время мы ведем переговоры с нашими субъектами. И это возможно сделать в пилотном режиме. Например, Томская область, Карелия - там, где компактно проживают коренные народы. Мы попробуем сделать несколько пилотных проектов в течение 2019 года", - сказал Ледков.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по делам национальностей подготовило законопроект, предполагающий создание реестра коренных малочисленных народов РФ. В него будут включены граждане, которые "проживают в местах традиционного проживания, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и ведут традиционный образ жизни". Планируется, что реестр облегчит получение представителями коренных малочисленных народов преференций, связанных с пользованием землей и промыслами.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-25 14:49:11
В Карелии самый угнетенный малочисленный народ - это Пудожцы. Живут там за озером всеми позабыты и позаброшены. Только коммунист Ульянов раз в шесть лет приезжает на денек перед выборами агитировать за сбритые усы.
однозначно
2018-03-25 13:51:15
Чистоту породы будут проверять по отцовской или материнской линии? У Davida по материнской определяют.
David
2018-03-25 13:38:42
Кто бы знал что это значит. Тут в вашей корелии тысячи орков живет. Тоже не плохо бы записать к этим, как его,народам!
кир
2018-03-25 12:51:12
Когда-то везде была квота на малочисленных и самобытных. Даже в вуз их брали не по способностям, а по самобытности. Исторический поезд давно ушёл и любимый семнадцатый век, в котором комфортно, уже не вернуть.
однозначно
2018-03-25 12:27:11
Люблю всякие льготы. Запишусь карелом и скажу, что угнетают. Григорьев подтвердит.
Гость
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