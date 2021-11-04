Перепись населения в Карелии теперь можно пройти по телефону

Для этого достаточно позвонить по бесплатному номеру, сообщили в правительстве Карелии.

Жители республики, которые по какой-либо причине не могут принять участие в переписи населения с использованием портала госуслуг, посетить стационарный переписной участок или к которым еще не пришел переписчик, могут принять участие в переписи населения по телефону.

Для максимального охвата Всероссийской переписью населения Карелии организован call-центр.

В ближайшие дни жители региона получат СМС-сообщения о возможности пройти перепись таким способом с указанием номера телефона, позвонив на который можно переписаться.

Уже сегодня достаточно позвонить по номеру 8-800-200-62-11 и ответить на вопросы переписчика. Обращаем внимание, что звонок бесплатный.

В правительстве республики просят граждан ответственно отнестись к прохождению переписи, выполнить свой гражданский долг и, если это необходимо, помочь своим родным и близким пройти перепись.