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Новости. Общество
16:00, 06 Октября 2019
фото: Валерий Поташов

Переписчики придут в дома жителей Карелии с планшетами

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Атрибутом переписчика в 2020 году станут не только форменные кепки и шарфики, но и планшеты, где переписные листы будут находиться в электронном виде.

Об этом сообщил руководитель Карелиястата Сергей Васильев. За год до проведения Всероссийской переписи населения руководители территориального органа Федеральной службы государственной статистики рассказали журналистам об особенностях предстоящей переписной кампании в Карелии.

По словам Васильева, жители республики смогут принять участие и в Интернет-переписи населения, которая будет проводиться через портал государственных услуг. С ее помощью организаторы переписной кампании в Карелии рассчитывают сэкономить на трудовых ресурсах, привлекаемых для обхода населения – по предварительной оценке, их численность составит от 1,2 до 1,5 тысячи человек.

О предстоящей переписи и проблемах карельских переписчиков читайте в материале "Столицы на Онего".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-10-06 17:45:27
Участковый с планшетом очень нужен регулярно в моем квартале. Обход по квартирам. Не в лесу живём, а глобального порядка нет.
однозначно
2019-10-06 16:46:47
Укажу свою национальность - карелец
Гость
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