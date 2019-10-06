Переписчики придут в дома жителей Карелии с планшетами

Атрибутом переписчика в 2020 году станут не только форменные кепки и шарфики, но и планшеты, где переписные листы будут находиться в электронном виде.

Об этом сообщил руководитель Карелиястата Сергей Васильев. За год до проведения Всероссийской переписи населения руководители территориального органа Федеральной службы государственной статистики рассказали журналистам об особенностях предстоящей переписной кампании в Карелии.

По словам Васильева, жители республики смогут принять участие и в Интернет-переписи населения, которая будет проводиться через портал государственных услуг. С ее помощью организаторы переписной кампании в Карелии рассчитывают сэкономить на трудовых ресурсах, привлекаемых для обхода населения – по предварительной оценке, их численность составит от 1,2 до 1,5 тысячи человек.

О предстоящей переписи и проблемах карельских переписчиков читайте в материале "Столицы на Онего".