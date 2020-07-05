Переписка в Сети стоила жительнице Петрозаводска сбережений

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 20-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Подруга просила ее срочно перевести на ее банковскую карту три тысячи рублей, которые в ближайшее время обещала вернуть. Не вдаваясь в подробности, собеседница выполнила просьбу и отправила деньги.



Спустя время она узнала, что страница подруги была взломана.

Проводится проверка.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными: любую информацию, полученную посредством социальных сетей, необходимо проверять.

Ранее карманы жителей Карелии опустели на миллион рублей после разговоров с неизвестными.